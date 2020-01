Identificato il cadavere in Arno: è dell'anziana scomparsa da Santa Maria a Monte

E' stato identificato il corpo, in avanzato stato di decomposizione, recuperato questa mattina, sabato 25 gennaio, nelle acque dell'Arno all'altezza di via della Botte, tra Fornacette (Calcinaia) e San Giovanni alla Vena (Vicopisano). E' della signora Eleonora Salerno, nota come 'Dora', l'80enne di Santa Maria a Monte scomparsa nel pomeriggio dello scorso 13 gennaio. Dopo la denuncia di scomparsa si era attivato il dispositivo di ricerca con la perlustrazione anche del canale Usciana e dello Scolmatore, ricerche che non avevano dato esito e che si erano così interrotte. Poi stamattina la segnalazione del cadavere notato da un pescatore.

Sono in corso le indagini dei Carabinieri, coordinate dalla Procura di Pisa, per risalire alle cause della morte. Il pm di turno ha disposto l'autopsia sul cadavere.