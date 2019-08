Lungarno Simonelli: uomo trovato morto in strada

Cadavere ritrovato questa mattina, lunedì 5 agosto, in Lungarno Simonelli a Pisa, all'altezza del Museo delle Navi Antiche recentemente inaugurato. Il corpo di un uomo, con molta probabilità un senzatetto, è stato notato da alcuni passanti che hanno dato l'allarme. Sul posto i soccorsi della Misericordia di Pisa ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La morte, secondo quanto appreso, sarebbe avvenuta per cause naturali.