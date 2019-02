Cadavere impiccato a San Giuliano Terme: è suicidio

Si sarebbe tolto la vita l'uomo, sui sessant'anni, ritrovato impiccato ieri mattina, sabato 9 febbraio, lungo la Statale Abetone a San Giuliano Terme. La posizione del cadavere e il fatto che fosse bagnato aveva destato qualche perplessità negli investigatori, ma gli accertamenti del medico legale hanno fatto propendere per il gesto volontario. L'uomo avrebbe in un primo momento cercato di annegarsi in un fosso adiacente al luogo del ritrovamento del corpo, poi si sarebbe impiccato al sostegno di una recinzione metallica.

La vittima si era allontanata da casa alle prime ore della mattina, poi la terribile scoperta.