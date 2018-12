Trovato un cadavere alla spiaggia del Gombo

Un corpo senza vita è stato trovato nel pomeriggio di oggi, 23 dicembre, sulla spiaggia del Gombo, nel parco di San Rossore. Si tratterebbe, da quanto riferisce l'Ansa, di un giovane. La prima ipotesi quindi è quella che possa trattarsi del 21enne scomparso la sera di mercoledi 12 dicembre in Arno, quando davanti al padre si immerse in acqua per recuperare il loro barchino che si era allontanato dalla riva. I due, stando alla ricostruzione degli inquirenti, stavano tornando da una battuta di caccia di frodo.

Il cadavere è stato trasportato all'obitorio di Pisa a disposizione dell'autorità giudiziaria.