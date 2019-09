Trovata morta nel bagno del supermercato

Il cadavere di una giovane donna, sui 30 anni, è stato ritrovato questa mattina, domenica 1 settembre, nel bagno di un supermercato a Cisanello a Pisa. E' stato il personale del punto vendita a fare la drammatica scoperta intorno alle 7. Probabilmente il corpo si trovava lì dal pomeriggio di sabato. Immediati i soccorsi da parte del 118 ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare la morte della ragazza. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per gli accertamenti del caso.

Il corpo è stato trasferito all'Istituto di Medicina Legale per chiarire le cause di quello che sembrerebbe essere un malore visto che sul cadavere non sono state rinvenute lesioni. Nel bagno non sono state ritrovate tracce di sostanza stupefacente, ma saranno gli accertamenti ad appurare cosa ha ucciso la giovane. Il magistrato di turno informato dei fatti disporrà probabilmente l'autopsia.