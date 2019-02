San Giuliano Terme: cadavere ritrovato in un fosso

Il cadavere di un uomo sui 40 anni è stato ritrovato questa mattina, 9 febbraio, in un fossato in via del Brennero a San Giuliano Terme, non lontano dalla linea ferroviaria. Il corpo della vittima non è ancora stato identificato e al non si conoscono le cause del decesso: al momento gli investigatori non escludono quindi alcuna ipotesi. Secondo le prime informazioni la vittima è stata trovata legata a un palo, come impiccata. Sul posto sono intervenuti intorno alle 11 il personale del 118 e la Polizia scientifica per i primi rilievi.