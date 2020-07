Cade in un burrone a Buti: recuperato con l'elisoccorso

Un brutto volo di molti metri, con sospette lesioni agli arti inferiori, ma in fondo gli è andata bene. Un uomo di 40 anni è caduto stamani, 2 luglio, intorno alle ore 11, dalla via ferrata di Buti. L'escursionista si è trovato così in un burrone, decisiva è stata la presenza di altri sportivi che lo hanno assistito in prima battuta ed hanno chiamato i soccorsi.

Dato il luogo impervio e di difficile accesso sono intevenuti da Pisa i Vigili del Fuoco della squadra speleo alpino fluviale, che in collaborazione con il Soccorso Alpino sono riusciti a caricare il ferito sulla barella, che è stata poi verricellata direttamente sull'elisoccorso. Le operazioni sono durate alcune ore.