San Giuliano Terme: cade in un dirupo, 51enne salvato

E' stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco con una squadra speleo alpinistico fluviale SAF per soccorrere un uomo, intorno alle 18.30 di oggi 31 marzo, caduto in un dirupo nella sua proprietà in via XX Settembre, a San Giuliano Terme.

Non è chiara la dinamica dell'evento, le cause sono infatti ancora in corso di accertamento. Comunque sia il 51enne è stato recuperato ed affidato alle cure dei medici del 118 intervenuti sul posto, con poi il trasporto in ospedale.