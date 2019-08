Lungarno Mediceo: cade dalle spallette nella notte

Una nuova caduta dalle spallette si è verificata nella notte fra sabato 31 agosto e domenica 1 settembre, intorno all'una e trenta. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di una ragazza. E' successo su Lungarno Mediceo, a due passi da Piazza Garibaldi.

I soccorsi sono subito stati attivati. Ad operare il recupero, completato intorno alle due, sono stati i Vigili del Fuoco, con l'ausilio della squadra SAF e la gru. Sul posto sono intervenuti Carabinieri e Vigili Urbani. L'attivazione del 118 è stata in codice giallo, al momento del recupero la persona era cosciente. Molti i curiosi, principalmente giovani, che si sono affacciati dalle spallette e da Ponte di Mezzo per seguire le operazioni di soccorso. Un timido applauso si è levato al momento del recupero. Infine il trasporto in ospedale.