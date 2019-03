Cade dal tetto di casa mentre ripara i danni del vento: morto 78enne

Una caduta da 3 metri è costata la vita stamani, giovedì 28 marzo, ad un 78enne di Cascina a Titignano, in via Fratelli Bandiera. L'uomo, Romano Lelli, in base ai primi riscontri dei Carabinieri di Pontedera intervenuti sul posto, stava riparando alcune tegole del tetto di casa sua, danneggiate dal forte vento di questi giorni. Purtroppo durante le operazioni è scivolato, forse complice anche il vento ancora sostenuto, ed è precipitato a terra battendo la testa.

I medici del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'anziano. Il tutto è avvenuto intorno alle ore 9. Apparendo evidente la causa accidentale della morte, il magistrato di turno ha disposto la consegna della salma alla famiglia.