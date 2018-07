Ciclisti cadono a terra: soccorsi dalla Polizia

Sono stati soccorsi dalla Polizia dopo essere caduti per cause accidentali. E' quanto accaduto a due cilcisti questa mattina, sabato 21 luglio, intorno alle 7.30 in Viale Europa, a Pontedera, nei pressi della rotatoria che confluisce con via delle Colline (Romito). E' stata infatti una pattuglia del 113, che stava transitando in zona, a prestare i primi soccorsi ai due bikers in attesa dell'autoambulanza che ha poi trasportato uno dei due al Pronto Soccorso.

"Trattasi comunque di lesioni lievi ed escoriazioni - fanno sapere dal commissariato - l'infortunato non ha riportato traumi importanti". I poliziotti hanno utilizzato il materiale sanitario in dotazione alla pattuglia, utilizzandolo con le modalità che vengono costantemente ripetute nei corsi di aggiornamento professionale.