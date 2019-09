Mezzo pesante urta albero che cade: traffico bloccato

Un albero è caduto sulla via Aurelia Nord, poco prima di Coltano, intorno alle 14 di oggi, giovedì 26 settembre. E' stato un mezzo pesante a urtare la pianta che costeggia la carreggiata: l'albero si è così troncato invadendo la sede stradale. Il rimorchio del mezzo nell'urto si è ribaltato finendo anch'esso sulla strada che è stata chiusa per permettere la rimozione dell'albero e del veicolo.

Fortunatamente, al momento della caduta, non stavano transitando automobili e, di conseguenza, non si sono registrati feriti. Sul posto i Vigili del fuoco di Pisa con l'autogru.