Lari, scivola e cade da un argine di 3 metri: ferito 72enne

E' caduto da un argine di 3 metri e per recuperarlo ci sono voluti i Vigili del Fuoco. La pericolosa disavventura è capitata ieri, 19 agosto, ad un 72enne di Lari.

L'anziano si trovava in via dei Castagni, proprio a Lari, intorno alle ore 18. Stava camminando quando è scivolato ed è precipitanto nel dislivello. Il personale dei Vigili del Fuoco di Cascina e Lari è giunto sul posto alle 18.30 per stabilizzare l'uomo e portarlo di nuovo sulla strada, dove poi è stato soccorso dall'ambulanza del 118 in codice giallo.