Capannoli, cade da un argine: volo di 4 metri

Un brutto incidente nel primo pomeriggio di ieri, sabato 1 settembre, per un uomo di 69 anni che è caduto da un argine in località Bosco, nel comune di Capannoli. L'uomo ha fatto un volo di circa 4 metri. Sul posto è intervenuta l'ambulanza della Misericordia di Selvatelle che ha trasportato il ferito in codice giallo all'ospedale Cisanello. L'uomo ha riportato la frattura del rachide cervicale.