Cade da una parete rocciosa: ferito 58enne

Stava facendo arrampicata quando è caduto. Disavventura nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 11 dicembre, per un uomo di 58 anni che è stato recuperato dai Vigili del fuoco con il supporto della squadra speleo-alpinistico-fluviale. L'incidente è avvenuto in località Valle dei porci ad Avane, nel comune di Vecchiano. Una volta raggiunto dai Vigili del fuoco l'uomo è stato consegnato al personale del 118 per il trasporto all'ospedale Cisanello in codice giallo. Il 58enne era cosciente e ha riportato un trauma cranico.