Cadono calcinacci in galleria: superstrada chiusa

Caduta di calcinacci nella galleria denominata Le Vallicelle, lungo la superstrada Fi-Pi-Li, all'altezza del km 47, direzione mare, nel comune di Pontedera. Sul posto, attivati dalla Polizia Stradale, sono intervenuti poco prima delle 5 di questa mattina, 4 luglio, i Vigili del fuoco di Cascina.

Le verifiche effettuate hanno evidenziato la caduta di alcune parti in muratura di copriferro della struttura portante della galleria. Il personale del 115 con l’utilizzo dell’autoscala ha rimosso le altre parti pericolanti in procinto di cadere. Sul posto anche personale tecnico della società che gestisce la superstrada. Per effettuare le verifiche il tratto stradale è stato chiuso al traffico fino alle ore 6:45 circa, poi la viabilità ha ripreso regolarmente. Nessuna auto è rimasta coinvolta.