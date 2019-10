Giardino Scotto, uomo cade dalle spallette: volo di 6 metri

Intervento intorno all'una della notte scorsa, tra domenica 6 e lunedì 7 ottobre, in piazza Don Minzoni a Pisa, dietro il Giardino Scotto. Un uomo di 45 anni, residente a Pontedera, per cause in corso di accertamento, è caduto dalle spallette finendo in uno scannafosso ed è stato recuperato dai Vigili del fuoco con il personale SAF.

L'uomo ha compiuto un volo di circa sei metri. E' stato consegnato al personale del 118 per le cure del caso.