Marina di Pisa, brutta caduta per due ciclisti in gara: entrambi in ospedale

Brutta caduta questa mattina, domenica 25 marzo, a Marina di Pisa, dove era in programma la gara ciclistica amatoriale Marenica. In Piazza Sardegna intorno alle 10.30 due ciclisti si sono agganciati cadendo rovinosamente sull'asfalto. Entrambi sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati all'ospedale Cisanello. Per uno di loro in particolare è scattato il codice rosso.