San Giuliano Terme: cade in un dirupo mentre passeggia

Stava passeggiando quando è caduto in un dirupo. Protagonista della disavventura un giovane di 27 anni di Pontedera. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 3 marzo, in via delle Cassette a San Giuliano Terme.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno recuperato il 27enne trasportandolo su una barella e consegnandolo poi al personale del 118. Il giovane è stato condotto in ospedale. Nella caduta ha riportato varie ferite.