Santa Maria a Monte, in cerca di funghi cade nel bosco: interviene l'elisoccorso

Intervento nel primo pomeriggio di oggi, sabato 30 dicembre, in località Cateratte, nel comune di Santa Maria a Monte, da parte dei Vigili del Fuoco di Castelfranco di Sotto. Una donna di 72 anni, originaria di Castelfranco, mentre era a fare funghi insieme ad altre due persone è caduta. L'allarme è scattato intorno alle ore 15 con l'arrivo sul posto dei Vigili del Fuoco e dei soccorsi del 118. Vista la zona boschiva impervia e la difficoltà a raggiungerla, il medico del 118 ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso Pegaso per il trasporto in ospedale della donna che si è infortunata alla caviglia.