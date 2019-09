Si lancia sulla fidanzata pronta a gettarsi dalla finestra: cadono entrambi nel vuoto

Una tragedia sfiorata ieri sera, 10 settembre, intorno alle 20 in un palazzo in una zona periferica della città della Torre. Due corpi che cadono nel vuoto, un volo di diversi metri dal secondo piano. Protagonista del drammatico episodio una coppia di fidanzati.

Si trovavano in casa di lei insieme ai suoi genitori. La donna, in cura per alcuni problemi psichici, ha detto di aver bisogno di andare in bagno, ma una permanenza prolungata ha fatto insospettire il compagno che è andato a vedere. Di fronte ai suoi occhi una scena terribile: la donna con la finestra aperta pronta a lanciarsi nel vuoto. L'uomo, d'istinto, ha cercato di afferrarla ma è stato trascinato di sotto.

I due sono usciti dal volo miracolosamente salvi, riportando qualche trauma e frattura. Sono stati trasportati d'urgenza in ospedale dal 118 intervenuto sul posto.