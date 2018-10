Scivola sui gradini dell'argine dell'Arno: 25enne in ospedale

Una brutta caduta intorno alle 2.30 della notte appena trascorsa, tra martedì 2 e mercoledì 3 ottobre, per una ragazza tedesca di 25 anni che è scivolata sui gradini della scaletta che porta alla parte inferiore dell'argine dell'Arno. Sul posto, in Lungarno Pacinotti, all'altezza di Ponte Solferino, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Pisa, con il supporto del nucleo speleo-alpinistico-fluviale, che hanno recuperato la ragazza, riportandola all'altezza della strada. La giovane è stata poi consegnata al personale del 118 che l'ha trasportata in ospedale in codice giallo.