Lungarno Simonelli: uomo cade dalle spallette

Ancora una caduta dalle spallette sui lungarni a Pisa. A precipitare cadendo sul selciato sottostante, questa mattina, 12 ottobre, intorno alle 8.30, un cittadino straniero. Il fatto è avvenuto in Lungarno Simonelli, all'altezza del Museo delle Navi Antiche.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che, con l'aiuto dell'autoscala, hanno recuperato l'uomo, consegnandolo al personale del 118. Immediato il trasporto in ospedale. Secondo quanto appreso avrebbe riportato ferite alla testa e ad un braccio.



Presente anche la Polizia di Stato per ricostruire la dinamica dell'incidente. Escluso per il momento il gesto volontario: si tratterebbe di una caduta accidentale.