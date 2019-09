Ragazzo cade dalle spallette sui lungarni

Ancora un volo dalle spallette sui lungarni la notte scorsa, tra sabato 14 e domenica 15 settembre, a Pisa. A cadere u nragazzo di 25 anni residente nella provincia di Lucca che è precipitato sulla massicciata lungo l'argine del fiume in Lungarno Pacinotti, all'altezza di via Curtatone e Montanara. L'episodio è avvenuto poco dopo le 3.

Sul posto è stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco supportati dall’autoscala e personale speleo alpinistico fluviale. Il giovane è stato così recuperato e stabilizzato e consegnato al personale del 118 per il trasporto in ospedale.