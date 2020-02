Lungarno Pacinotti: cede la paratia e precipita dalle spallette

Si è probabilmente appoggiato ad una paratia, collocata lo scorso novembre in concomitanza della piena dell'Arno, quando questa ha ceduto facendolo precipitare di sotto. Ancora una caduta dalle spallette intorno alle 3 della notte scorsa, tra sabato 15 e domenica 16 febbraio, in Lungarno Pacinotti. L'uomo precipitato è stato recuperato dai Vigili del fuoco con manovra SAF tramite l'autoscala e affidato alle cure del personale del 118. Secondo quanto appreso non avrebbe riportato gravi ferite, solo la probabile frattura di un piede. Sul posto anche Carabinieri e Polizia.