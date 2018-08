Cade dal terzo piano mentre pulisce i vetri: è grave

Brutto incidente domestico nel pomeriggio di ieri, sabato 4 agosto, in via Battelli a Pisa. Una donna di 52 anni è caduta accidentalmente dal terzo piano di un edificio mentre stava pulendo i vetri. La donna, che non ha perso conoscenza, è finita prima su una tettoia e poi sulla strada. E' stata trasportata in codice giallo all'ospedale Cisanello di Pisa dai mezzi del 118.