Montecatini, cade in un dirupo di 25 metri: soccorso con l'elisoccorso

Pericoloso incidente nel pomeriggio di ieri, 16 marzo, a Montecatini Val di Cecina, località La Miniera. La dinamica dell'accaduto deve essere verificata, tuttavia un uomo intorno alle ore 16 è caduto in un dirupo di circa 25 metri mentre stava tagliando alcune piante.

Il malcapitato è stato recuperato dai Vigili del Fuoco di Saline di Volterra e consegnato ai medici del 118, intervenuti in codice giallo. Per il trasporto in ospedale è stato necessario l'utilizzo dell'elisoccorso Pegaso. Le operazioni sono durante circa due ore.