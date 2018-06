Calci e pugni ai Carabinieri: arrestato 29enne

I Carabinieri di Pisa hanno arrestato nella tarda serata di ieri, venerdì 22 giugno, un gambiano di 29 anni per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Alcuni cittadini avevano infatti segnalato ai Carabinieri, tramite 112, un acceso litigio in corso tra stranieri in piazzetta Vallerini.

I militari, prontamente intervenuti sul posto, hanno identificato un senegale di 22 anni e il citato gambiano che, per impedire la propria identificazione, ha sferrato calci e pugni all’inidirizzo dei Carabinieri, i quali, dopo poco, sono comunque riusciti a fermarlo e ad accompagnarlo in caserma. Dopo le formalità di rito, lo straniero è stato portato al Don Bosco, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.