Calci e Vicopisano insieme per il piano strutturale intercomunale: 60mila euro dalla Regione

Il piano strutturale intercomunale di Calci e Vicopisano ha ottenuto un importante riconoscimento economico dalla Regione Toscana e un finanziamento pari a 60mila euro, aggiudicandosi il primo posto in graduatoria rispetto altri 6 raggruppamenti di enti. Un risultato che certifica la qualità della programmazione per i due Comuni del Lungomonte pisano, che lo scorso 29 agosto hanno votato l’avvio del procedimento.

Le due amministrazioni proseguono nella pianificazione territoriale congiunta: "Nonostante il Comune di Pisa abbia deciso di chiudere il percorso del Piano Strutturale di Area Pisana in un periodo delicato quale la nostra campagna elettorale e sebbene tale decisione avesse potuto metterci in difficoltà - interviene l’assessore con delega all’urbanistica del Comune di Calci, Stefano Tordella - questo primo posto è la dimostrazione di un serio, competente e ben fatto lavoro di squadra. Arrivare primi è la conferma che la nostra scelta politica è stata azzeccata e che la componente tecnica dei due Comuni ha saputo tramutare i nostri intendimenti in precise e mirate azioni".

"Questo è il risultato di un’audace e virtuosa amministrazione che in stretta sinergia col Comune di Vicopisano, nel mese di agosto, dopo la forte scelta di chiudere l’Ufficio al pubblico per le carenze di personale dovute a pensionamenti e a procedure di mobilità, ha portato a casa un risultato straordinario avendo potuto contare sull’operato degli uffici comunali che hanno fatto un lavoro straordinario - sottolinea il sindaco di Calci, Massimiliano Ghimenti - i cittadini di Calci e Vicopisano risparmieranno quindi 60mila euro per veder realizzata la nuova pianificazione strutturale del territorio".

"Ringrazio la struttura comunale, l'ufficio tecnico e la sua responsabile, l'architetto Marta Fioravanti - conclude il sindaco di Vicopisano Matteo Ferrucci - che anche durante il mese di agosto con grande dedizione e professionalità hanno operato coniugando rapidità e qualità. 60mila euro di finanziamento sono tanti per Comuni di piccole dimensioni come i nostri, premiano al contempo la nostra scelta, la nostra visione e il valore del lavoro portato avanti. A breve partirà la gara e confido che la redazione del piano sia altrettanto veloce e sia caratterizzata dallo stesso livello qualitativo".