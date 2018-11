Fornacette: alunno colpisce con un calcio un'insegnante

Episodio di violenza questa mattina, lunedì 26 novembre, intorno alle 10, alla scuola primaria 'S. Pertini' di Fornacette, nel comune di Calcinaia. Secondo le prime informazioni uno studente ha colpito alla testa con un calcio un'insegnante, che è stata trasportata in codice giallo in ospedale per accertamenti. L'episodio è stato confermato dall'istituto dove si sta cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto.