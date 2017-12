Cali di tensione la notte di Natale in San Marco: disagi ai residenti

Problemi alla rete elettrica in via dell'Omodarme a Pisa, nel quartiere San Marco, il 24 e 25 dicembre. A seguito di cali di tensione si sarebbero verificati disagi rilevanti, come racconta un residente: "All'una e trenta di lunedì c'è stato un innalzamento della corrente elettrica che ha causato un blackout, ma soprattutto ha provocato danni a decine di famiglie, nelle cui abitazioni sono stati messi fuori uso caldaie, lavatrici, autoclavi, lampadine, televisori. Pertanto abbiamo trascorso un Natale drammatico al freddo e senza elettrodomestici, con disagi che si protrarranno anche nei prossimi giorni".

All'azienda elettrica risulta il disservizio di bassa tensione, che ha comportato l'intervento dei tecnici durante la notte. Le verifiche sull'accaduto sono in corso, si ipotizza al momento un problema al trasformatore in cabina. Chi ha avuto danni agli elettrodomestici può inoltrare richiesta di rimborso ad e-distribuzione: se verrà accertato che il guasto si è verificato per imperizia tecnica o per malfunzionamento dell'impianto scatteranno i rimborsi per cittadini. Se invece si è trattato di guasto accidentale per fattori indipendenti dalla gestione degli impianti, non ci saranno indennizzi.

I tempi della perizia dei tecnici, con la relativa risposta alle istanze dei clienti, sono stimati in alcune settimane. Tutti i contatti a cui rivolgersi sono presenti sul sito dell'azienza.