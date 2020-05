È di Claudia Meini il corpo ritrovato in Arno

E' di Claudia Meini il corpo senza vita recuperato il 25 aprile scorso dai Vigili del Fuoco lungo l'Arno a Campo, nel comune di San Giuliano Terme. Come riportano i quotidiani locali il riconoscimento è avvenuto attraverso il Dna. La donna, 40enne, era scappata dalla casa dei genitori a Cascina il 23 marzo scorso.

Le ricerche, scattate il 26 marzo, si erano immediatamente concentrate lungo l'Arno ed erano andate avanti per giorni senza alcun risultato. Il corpo senza vita della donna era poi stato ritrovato il 25 aprile: il lungo tempo passato in acqua non ne aveva permesso l'immediato riconoscimento. "Spero che chi l'ha conosciuta possa ricordarsi del suo sorriso e del rapporto empatico che riusciva a costruire con le persone - scrive su Facebook il compagno della donna - io perdo la metà della mia vita e mi sento solo al mondo".

