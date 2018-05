Cambio al vertice alla Uil Polizia di Pisa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Un nuovo incarico è giunto a Pisa per Gennaro Marcone, pisano di adozione, da ieri è il nuovo Segretario Generale Provinciale UIL Polizia di Pisa, in un momento di forte cambiamento del sistema di sicurezza anche cittadino. Già precedentemente impegnato nel sindacato, fino allo scorso anno segretario vicario dell’UGL POLIZIA Pisa, nonchè, dimissionario dallo stesso, per ragioni di opportunità. Oggi riveste la qualifica di Sovrintendente Capo della Polizia di Stato in Questura a Pisa da cui oltre trent’anni ne accompagna la sua missione. Nella città della Torre ha sostenuto i suoi studi in giurisprudenza, effettuando la pratica da avvocato c.o il Foro di pisano.

Papà di una bimba di dieci anni, è un amante della vela, pensa che sia fondamentale in questo delicato momento mettere a disposizione le proprie conoscenze per l’incremento della sicurezza e della cultura della legalità. Oltre alla sua ultratrentennale esperienza maturata nella Polizia di Stato, completano le sue conoscenze una laurea magistrale in Giurisprudenza conseguita nella città di Pisa, alcuni corsi c.o la Scuola S. Anna di Pisa, di formazione forense, master di 1 livello in economia relativo al New Public Management, una pratica legale con l’avv. Diego Petrucci c.o lo studio dell’Avv. Francesco Bizzarri suo eterno dominus, nonché numerosi seminari di settore che ne hanno coronato la sue conoscenze in materia di sicurezza partecipata.

Attento osservatore al delicato settore, dedica il suo tempo libero a curare un osservatorio sulla sicurezza cittadina attraverso la quotidiana pubblicazione di fatti di cronaca che affliggono la città di Pisa su un nutrito gruppo F.B denominato “Sicurezza Pisa, cosa faresti per la tua città?”. Cura inoltre una “Consulta Sicurezza”, mettendo sotto la lente oltre ai lavori parlamentari che ne determinano le modifiche giuridiche al comparto sicurezza, le problematiche del comparto, stimolandone una nomofilachia delle diverse norme che ne caratterizzano lo stesso. Ha accettato questo incarico in quanto sente la necessità di contribuire affinché la città di Pisa ritorni al suo originario splendore, facendone da stimolo per gli operatori e per le istituzioni, spesse confinate a scelte meramente di opportunità che non sempre determinano una svolta alla delicata materia della sicurezza e della lotta al degrado cittadino, convinto che ciò possa avvenire anche tutelando i diritti delle forze in campo.