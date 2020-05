Alla Chiesa della Spina il saluto della città a Gigi Simoni

Pisa saluta Gigi Simoni, l'allenatore che alla guida della squadra cittadina ha conquistato due promozioni nel 1985 e 1987. Questa mattina è stata infatti aperta la camera ardente allestita nella Chiesa della Spina. I funerali si svolgeranno domani, 24 maggio alle 16 presso la basilica romanica di San Piero a Grado.

Tra coloro che hanno voluto salutare il tecnico anche il sindaco Conti:" Il mondo del calcio perde un grande professionista, la città di Pisa, i suoi amici e coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo perdono una persona stimata e apprezzata per le sue qualità umane".

A ricordare Simoni anche Giuliano Maffei, presidente della Stella Maris, dove l'ex tecnico andò in visita alcuni anni fa. "Ho conosciuto un uomo non solo gentile ed affabile nei modi, ma molto saggio - ricorda Maffei - di una saggezza che non derivava solo dall’età più avanzata, ma che evidentemente gli era sempre appartenuta come persona".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Gigi - prosegue Maffei - era una persona dallo sguardo speciale perché nella sua carriera si era preoccupato di insegnare ai propri calciatori non solo come si gioca al calcio ma il 'perché' delle cose, il senso più alto ed invisibile che rende più forti nell’azione sportiva, ma anche nella vita al di fuori dal campo di calcio. Aveva a cuore i suoi ragazzi. Non capita tutti i giorni conoscere simili persone che ti insegnano a 'saper fare' e, soprattutto, a 'saper essere'. Gli uomini non brillano se non sono stelle anche loro".

Gallery