Camp Darby: base militare, interrogazione per approfondimenti su proprietà dei suoli

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

L’assessore regionale alla presidenza ha risposto in aula ad una interrogazione presentata dai consiglieri Tommaso Fattori e Paolo Sarti, sul potenziamento di Camp Darby, in particolare nel merito delle problematiche riguardanti le proprietà dei suoli che hanno impedito o comunque ritardato l’inizio dei lavori. Fattori ha ricordato una precedente interrogazione presentata lo scorso giugno, sul consolidamento delle infrastrutture della base americana. Non ci sono novità sostanziali rispetto al mese di giugno, ha spiegato l’assessore, né sono pervenute nuove informazioni riguardo alle problematiche legate alle proprietà dei terreni che hanno ritardato l’inizio dei lavori di potenziamento della base. L’assessore ha ricordato che sarà l’Ente parco a verificare il rispetto della valutazione di incidenza.

Il consigliere Fattori si è dichiarato non soddisfatto dalla risposta della Giunta: sarebbe necessario andare più a fondo, ha osservato, cercare di capire chi siano i soggetti privati coinvolti. E ha invitato la Giunta a fare qualche passo in più, in forza degli strumenti di cui dispone per ottenere le informazioni necessarie. Il consigliere ha ribadito il giudizio negativo sulle scelte compiute per Camp Darby e verso quello che viene considerato un progetto oggettivo di potenziamento della base militare.