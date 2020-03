L'informazione contro la paura: la lezione sul Coronavirus degli studenti di medicina

Nei giorni dell’emergenza Coronavirus e dell’hashtag #UnipiNonSiFerma, arrivano anche le iniziative degli studenti. L'IstaMina, la lista degli studenti del corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell'Università di Pisa, ha creato la campagna 'Fighting panic with information' per aumentare la sensibilizzazione sul tema Covid-19, pubblicata anche sulla loro pagina Facebook.

"Nella moltitudine di notizie che girano in questi giorni abbiamo deciso di affidarci solo a fonti verificate - spiegano i rappresentanti di L'IstaMina - per cui abbiamo creato delle infografiche semplificate che trattano alcuni dei temi di maggiore interesse della situazione attuale, poiché siamo convinti che un'informazione chiara e corretta sia un'arma importante durante questa emergenza. Quello pubblicato è il primo capitolo dal titolo 'Chi è il nostro nemico?', a cui seguiranno altri due capitoli sui quali stiamo ancora lavorando e che pubblicheremo nei prossimi giorni per completare il progetto 'Covid-19 Awareness!'. Noi, così, facciamo la nostra parte, e speriamo che questo materiale informativo possa essere utile a chiunque abbia voglia di saperne di più sul tema".

