Campagna Nastro Rosa 2018 della Lilt: "Battere il cancro sul tempo si può"

La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Lilt Pisa, ha presentato oggi 20 ottobre in Comune 'Lilt for women - Campagna Nastro Rosa 2018'. L'obiettivo è sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce del tumore al seno.

"Prosegue il nostro impegno a favore delle donne - ha sottolineato la dott.ssa Maricia Mancino, Presidente della lilt di Pisa - anche quest’anno vogliamo richiamare l’attenzione e l’interesse delle donne sull’importanza di arrivare prima contro il tumore al seno. Il tumore al seno fa ancora registrare oltre 50mila nuovi casi ogni anno nel nostro paese, secondo i dati del rapporto Aiom/Airtum (numeri del cancro in Italia 2017). Ma sono sempre di più le donne che sopravvivono, l’87% a 5 anni dalla diagnosi. Questo dimostra che battere il cancro sul tempo si può".

Per la Mancino serve "sapere innanzitutto che cosa fare, non perdere tempo e speranze educando e incoraggiando le donne alla prevenzione. Sottoporsi a visite di controllo è indispensabile per non trovarsi da sole e troppo tardi ad affrontare una malattia che fa paura, ma da cui si può guarire. Il mio invito è rivolto a tutte le donne; sottoponetevi agli screening senza timore e sempre".

L’assessore alle politiche sociali Gianna Gambaccini: "Desidero esprimere un grande ringraziamento alla Lilt per la campagna di prevenzione dei tumori al seno e per tutta l’attività di sensibilizzazione nei confronti della malattia e sostegno che l’associazione svolge nei confronti delle pazienti. Come medico conosco bene le problematiche specifiche della patologia oncologica e comprendo a fondo l’importanza di attività come la vostra, che costituiscono un punto di riferimento nella prevenzione e nell’assistenza a tutte le donne che fanno la prevenzione, alle persone in cura e alle famiglie”.

Gli ambulatori della Lilt di Pisa, via C. Abba, 3, sono a disposizione per le prenotazioni delle visite gratuite ed eventuale Pap Test fino ad esaurimento dei posti disponibili e per fornire informazioni su tutto ciò che si può e si deve fare.

L'evento

Il 14 ottobre 2018 è iniziato il tour della solidarietà che partendo da Palosco (BG) unirà tutta l’Italia in una raccolta fondi per la lotta ai tumori. L’iniziativa nasce da Sergio Cascio, dipendente dei Vigili del Fuoco di Bergamo, che percorrerà con un Ape 50cc circa 7mila km attraverso tutta l’Italia, senza avvalersi di tangenziali e autostrade. Il mezzo arriverà a Pisa il 29 ottobre 2018. La Lega per la Lotta contro i Tumori di Pisa, insieme al Comune di Pisa, ha aderito all’iniziativa.

Con il supporto della Confesercenti, l’associazione Tirreno Chapter Italy e il Comitato Masi dei Vigili del Fuoco di Pisa è stato organizzato un evento per raccogliere fondi finalizzati all’acquisto di un Colposcopio per l’ambulatorio Ginecologico della LILT di Pisa.

Il Programma

- ore 18 arrivo dell’Ape in Piazza XX Settembre

- ore 18.45 arrivo delle moto Harley Davidson del Tirreno Chapter Italy in Piazza XX Settembre e di un mezzo dei Vigili del Fuoco di Pisa

- ore 19 partenza dal Comune dell’Ape e delle Harley Davidson per giro dei Lungarni (Piazza XX Settembre - Lungarno Gambacorti - Ponte Solferino - Lungarno Pacinotti Piazza Garibaldi (con breve sosta) - Ponte di Mezzo - Piazza XX Settembre

- ore 19-21 apericena di solidarietà in Piazza XX Settembre

Alla conferenza stampa di presentazione delle due iniziative della Lilt hanno partecipato, oltre ai volontari: Gianna Gambaccini, assessore alle Politiche Sociali, la dott.ssa Maricia Mancino, presidente della Lilt di Pisa, il Professor Giuseppe Evangelista, la dott.ssa Maria Grazia Fabrini, il testimonial della Lilt Ciro Conversano, docente universitario di Psicologia clinica alla Facoltà di medicina di Pisa, la dott.ssa Carolina Marini, la dott.ssa Anna Cilotti della Casa di cura San Rossore, Massimo Rutinelli della Confesecenti Toscana Nord per l’iniziativa del 29 ottobre, Saverio Stelli e Valerio Lorenzo della Tirreno Chapter Italy.