Monti Pisani: una campagna di prevenzione per il giorno di Ferragosto

Ferragosto sul Monte Pisano. Il Comune di Calci, in collaborazione con i Comuni di Buti, Capannori, San Giuliano Terme e Vicopisano a seguito della sperimentazione positiva avvenuta nel 2018, ha promosso anche quest'anno una campagna di prevenzione rischi, sia veicolare che in caso di emergenza incendi boschivi. "L’incendio boschivo - spiega l’amministrazione comunale - essendo un evento non prevedibile e di repentino avanzamento necessita di operazioni da svolgere con la massima rapidità. Quindi, per ottenere una risposta più rapida all'emergenza, e ridurre i tempi di soccorso alle popolazioni coinvolte, abbiamo redatto congiuntamente questo piano. Chiediamo un piccolo sacrificio a tutela della sicurezza collettiva e dell’incolumità delle persone". Lo schema illustra le principali strade di accesso/uscita dall'area del Monte Serra.

Sensi obbligatori

LOC. BISANTOLA SENSO UNICO IN USCITA. Via di Bisantola direzione Santallago divieto di accesso dalle 17 alle 19 del 15 agosto con esclusione dei mezzi di soccorso ed emergenza.

Dalle 17 alle 19 senso unico in uscita da Bisantola verso Prato a Calci. I veicoli provenienti da Santallago nei giorni festivi e domeniche dal 13 al 31 agosto 2018 dalle ore 17 in poi fino alle ore 19 possono uscire sul versante pisano percorrendo in senso unico la strada comunale di Bisantola verso Prato a Calci. Nello stesso lasso di tempo non è possibile percorrere la strada comunale di Bisantola da Prato a Calci a Bisantola.

LOC. CERAGIOLA SENZO OBBLIGATORIO. Dalle 17 alle 19 senso obbligatorio verso Buti. I veicoli provenienti da Prato a Calci nei giorni festivi e domeniche dal 13 al 31 agosto 2018 dalle ore 17 in poi fino alle ore 19 possono uscire solo sul versante comunale di Buti percorrendo la provinciale in direzione Buti. Nello stesso lasso di tempo non è possibile, in località Ceragiola, immettersi sulla provinciale lato Calci.

Informazioni e numeri utili

La sala operativa 'Giorgio Consani' Cesi Intercomunale di via del Paduletto (Calci) sarà il centro direzionale del piano e sarà attiva dalle 14 alle 20 del 15 agosto. Tel. 050.936081/050.939563/336.701445

Polizia Municipale di Calci, pattuglia 331.6700589

Organizzazione Aib: 336. 701445

Centro intercomunale Protezione Civile Monte Pisano: Tel. 050 937693

Sede CeSi intercomunale Protezione Civile Monte Pisano(Buti-Calci-Vicopisano) sistemi di comunicazioni radio frequenza locale di protezione civile - collegamento satellitare - linea telefonica 050 939563

Centro Logistico AIB Monte Pisano ( Buti- Calci - San Giuliano Terme -Vicopisano). L’area in caso di necessità è utilizzata anche per l’atterraggio di emergenza degli elicotteri del sistema regionale Antincendi Boschivi e centro di raduno delle squadre Aib provenienti da fuori zona.

OPERATIVITA'. Reperibilità intercomunale attivo solo per le istituzioni di protezione civile Tel. 050 937693. Durante l'attivazione della sala in emergenza: tel 050 939563-050 936081-336 701445.