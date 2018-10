Il Campanile di Giotto 'si sposta' a Pisa: centomila mattoncini per omaggiare il capolavoro

La riproduzione del campanile di Giotto, famoso monumento di Firenze, verrà esposto per la prima volta in Italia sabato 6 e domenica 7 ottobre. Dopo essere stato presentato al 'LEGO® Fan Weekend' di Skærbæk (Danimarca), potrà essere ammirato al PisaBrickArt in programma questo fine settimana a Palazzo dei Congressi e organizzato da OrangeTeam Pisa.



Il progettista Luca Petraglia, 26 anni di Milano, nutre una profonda ammirazione per Firenze e i suoi monumenti e, se pur riprodotto numerose volte, ha voluto omaggiare la città fiorentina con una riproduzione unica, 100.000 mattoncini e tre metri di altezza, del campanile di Giotto che tanto l'ha emozionato.



Questo, ma anche la Torre di Pisa e decine di altre opere, saranno esposte all'evento di questo weekend. Sarà presente anche il progettista disposto a raccontare qualche piccola chicca che ha riguardato la costruzione.

Gallery