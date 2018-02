Camper e 'campeggi abusivi': mezzi allontanati da Pratale e golena, "ma tornano sempre"

La Polizia Municipale di Pisa, dopo la segnalazione di un cittadino, ha allontanato 4 camper di rom che, in via di Pratale, invece di utilizzare l'adiacente parcheggio dedicato, stazionavano nel parcheggio auto. Gli stessi, dopo l'intervento, sono andati in golena d'Arno a Putignano, ed anche qui sono intervenuti gli agenti di via Battisti allontanandoli nuovamente. "Il Comune - ricorda l'ente in una nota riferita ai fatti di questi giorni - ha programmato nel parcheggio auto di via di Pratale e nel parcheggio sterrato di via Paparelli l'installazione di un portale con limitazione di altezza per evitare abusi, nel frattempo continua il monitoraggio dei Vigili Urbani che nei giorni scorsi sono intervenuti anche in via Paparelli, via Medaglie d'Oro e via Frascani".

Sul tema interviene Noi Adesso Pisa, con una nota a firma Alessandra Orlanza, Maurizio Nerini e Leonardo Sbrana: "Diciamo come stanno le cose veramente. I signori di cui sopra continuano a passare di parcheggio in parcheggio dove hanno bivaccato anche quando era in vigore l'ordinanza-farsa emanata a fine agosto dal comune; i pannelli su cui era riportata l'ordinanza ed affissi nei vari parcheggi sono stati staccati o sono caduti a seguito del maltempo e mai ripristinati, e comunque i signori non sono stati mai allontanati. Mercoledì notte erano al parcheggio di via di Pratale, da cui sembra siano stati riallontanati, e sono ripiovuti con ben sei camper a Putignano in golena, occupando un terreno che era stato espropriato forzatamente per cambio di destinazione d'uso nell'aprile del 2016. Su questo terreno tante parole, tante iniziative (area verde, area sportiva, sgambatoio etc) e sogni... ma più volte balordi hanno tagliato la catena apposta dalla polizia municipale ed è stata trasformato in una bellissima discarica a cielo aperto".

"Da ieri (9 febbraio ndr) - insiste la lista - sono arrivati piano piano 6 camper con adulti e bambini e fino alle 20.30 di oggi erano sempre tutti là, ma fa comodo dire che siano stati allontanati. Poi vogliamo aggiungere la risposta che abbiamo ricevuto dall'ufficio igiene della Asl 5 in merito all'esposto presentato riguardante il parcheggio adiacente l'ipermercato Unieuro in via Scornigiana: 'In riferimento alla sua segnalazione di cui all'oggetto, comunico che le tematiche sollevate non sono di competenza di questo ufficio, ma del Comune e in modo particolare della Polizia Municipale'. La modalità di risolvere il problema del bivacco e campeggio abusivo spingendo questi signori e le loro numerose famiglie da un parcheggio all'altro, la riteniamo un indice di grande fallimento dell'attuale amministrazione e delle politiche sociali condotte".