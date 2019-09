San Giuliano Terme: camper distrutto da un incendio, ipotesi dolosa

Un camper è stato distrutto da un incendio ieri sera, 11 settembre, in via dei Condotti a San Giuliano Terme. Il mezzo era parcheggiato lungo la strada nella zona dell'ex mercatino ascianese. Era vuoto. Sul posto per lo spegnimento, intorno alle 23.30, sono intervenuti i Vigili del Fuoco della sede di Pisa, mentre per le indagini hanno operato i Carabinieri. Tra le cause non si esclude l'azione dolosa.