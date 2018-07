Il camper di Fair Play in piazza dei Cavalieri: a colloquio con l'esercito della movida

Il camper itinerante del progetto Fair Play promosso dalla Paim Cooperativa Sociale Onlus avrà come prima tappa piazza dei Cavalieri, venerdì 13 luglio dalle ore 23 alle 4 del mattino, al fianco dei Cavalieri senza vetro, l’iniziativa promossa dal Comune di Pisa in collaborazione con la Società della Salute Zona Pisana per sensibilizzare i cittadini al rispetto dell’ambiente e al divertimento senza eccessi.

Gli operatori Fair Play saranno a disposizione per fornire informazioni ed effettuare colloqui psicologici con tutti coloro che lo richiederanno, in uno dei luoghi dove si concentra la maggior aggregazione di giovani del territorio pisano.

Fair Play si rivolge ai giovani adolescenti del territorio pisano, ma anche a docenti e familiari attraverso incontri su temi specifici, come bullismo, cyber bullismo, violenza psicologica e disagio giovanile.

Il progetto Fair Play mette a disposizione uno sportello di ascolto gratuito per aiutare i ragazzi ad affrontare ed elaborare eventuali situazioni di difficoltà e disagio. Lo sportello è attivo presso le Officine Garibaldi (via Gioberti, 39 Pisa) nei giorni di lunedì, martedì e venerdì dalle ore 15.30 alle 18.30.

Sul portale www.socialdoor.it è attivo sia un forum – uno spazio interattivo di confronto e condivisione per gli adolescenti – sia un’area riservata dove, in forma completamente anonima, è possibile richiedere una consulenza psicologica gratuita.

Sono previste inoltre attività nelle scuole per potenziare le abilità di comunicazione emotiva e sociale del gruppo classe per riflettere sui fenomeni di prepotenza, per imparare a comprendere il punto di vista degli altri protagonisti per un’interazione corretta.