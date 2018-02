Violenza sulle donne: il camper della Polizia accoglie le vittime

Fa tappa anche a Pisa, nel giorno di San Valentino, il 'Progetto CAMPER – Il Camper della Polizia contro la violenza di genere', iniziativa promossa appunto dalla Polizia di Stato.

L’obiettivo è quello di favorire l’emersione del fenomeno della violenza di genere, offrendo alle vittime il supporto di una equipe di operatori specializzati, prevalentemente di sesso femminile, presenti all’interno del camper.

I dati dicono che l’attività delle forze dell’ordine in ambito nazionale ha permesso negli ultimi anni di far diminuire i reati di genere: gli omicidi di donne in ambito familiare sono stati 117 nel 2014, 111 nel 2015, 108 nel 2016. Gli atti persecutori (circa il 76% in danno delle donne) sono stati 12.446 nel 2014, 11.758 nel 2015, 11.400 nel 2016. I maltrattamenti in famiglia (circa l’81% in danno delle donne) sono stati 13.261 nel 2014, 12.890 nel 2015, 12.829 nel 2016. Le percosse (circa il 46% in danno delle donne) sono state 15.285 nel 2014, 15.249 nel 2015, 13.146 nel 2016. Le violenze sessuali (oltre il 90% in danno delle donne) sono state 4.257 nel 2014, 4.000 nel 2015, 3.759 nel 2016.

L’iniziativa ha suscitato notevole interesse tra i cittadini e tra le donne vittime di violenza, con migliaia di richieste di informazioni sviluppate ed approfondite in momenti successivi agli eventi di piazza.

Per questo quindi, in occasione della giornata di San Valentino, a Pisa, così come in molte città italiane, si svolgerà l’importante appuntamento '…Questo non è amore'.

La manifestazione si svolgerà quindi mercoledì 14 febbraio 2018, dalle ore 8.00, alle ore 14.00, in Piazza XX Settembre dove sarà posizionato un camper della Polizia di Stato che ospiterà una equipe multidisciplinare composta da idoneo personale della Polizia di Stato, nonché operatori specializzati della rete antiviolenza pronti a stabilire un contatto diretto con le donne e a raccogliere le testimonianze dirette di chi, spesso, ha paura a denunciare o a varcare la soglia di un ufficio di Polizia.

All’evento parteciperanno anche le operatrici del Centro Antiviolenza 'Casa della Donna' e dell’Associazione 'Nuovo Maschile – Uomini liberi dalla violenza', associazioni con le quali la Questura collabora proficuamente già da diversi anni.

Una analoga iniziativa si svolgerà a Pontedera il giorno successivo, 15 febbraio, nel centro città. A Pontedera parteciperà all’evento anche il 'Gruppo Eunice'.

