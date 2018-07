Campi estivi in inglese dell'associazione I Cavalieri

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Proseguono con pieno successo le attività culturali dell'Associazione I Cavalieri di Pisa, che nel 2019 festeggerà il ventennale dalla nascita. Al tradizionale format 'Incontriamoci in Villa' che prevede incontri nelle ville e dimore storiche toscane (prossimo appuntamento sabato 28 luglio a Torre a Cenaia 'Pitti Wine&Music Fest' una visita in carrozza della tenuta, degustazioni di vino nelle cantine ed assaggi di prodotti locali in Piazzetta Pitti accompagnati da buona musica) si affiancano i campi estivi in inglese 'giornalieri' di promozione e divulgazione della lingua inglese rivolti ai bambini e ragazzi.

Tutte le attività si svolgeranno da lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00 presso la rinnovata ed accogliente struttura Osteria Lago Ponte d'Oro Arena Metato (Pisa) che vanta un bellissimo parco verde ed una apposita tensostruttura che sarà utilizzata dall'associazione I Cavalieri.

Potranno partecipare piccoli gruppi di bambini della scuola primaria, di età compresa dai 5 agli 11 anni con gruppi massimo di 12/15 ed attività suddivise adeguatamente per fascia d'età. Il coordinatore del Summer Camp Giornaliero sarà sempre presente, coadiuvato da qualificati insegnante madrelingua e bilingue inglese e dagli animatori dell'Associazione I Cavalieri. Il corso sarà suddiviso al mattino 15 ore settimanali di inglese con attività didattiche: dialoghi, giochi, project works musica, sport in lingua inglese. Nel pomeriggio i partecipanti saranno coinvolti in divertenti giochi, caccia al tesoro, tornei sportivi e preparazione allo spettacolo di fine corso, sempre seguiti dall'intero staff inglese.

Ogni iscritto sarà coperto da una assicurazione e riceverà materiale didattico ed un attestato di partecipazione. Pranzo caldo al ristorante dell'Osteria Ponte d'Oro e Gadget 2018!

Direttore alle attività Summer Camps 2018 Dott. Laura Pochini cell. 338 1755360 Per informazioni ed iscrizioni www.icavalieri.org info@icavalieri.org e sulle pagine Facebook: Summer Camp Happy English Happy Time - Associazione I Cavalieri - Incontriamoci in Villa

