Campi estivi: open day per favorire l'inclusione

Tutto pronto per le attività estive 2018 riservate ai bambini e alle bambine pisane che anche quest’anno avranno la possibilità di scegliere e partecipare alle molteplici offerte dei campi estivi.

La campagna iscrizioni inizierà i primi di maggio ma è anticipata come ogni anno da uno spazio dedicato ai bambini e alle bambine con diversa abilità.

Per loro sarà aperto venerdì 20 aprile dalle ore 15,30-18,30 e sabato 21 aprile dalle ore 9,30-12,30 un apposito sportello presso la Società della Salute in via Saragat 24.

Due giorni nei quali i genitori potranno incontrare tutte le associazioni/cooperative e concordare con loro la modalità migliore di inserimento e far presente eventuali specifiche necessità.

“L’anticipo delle iscrizioni dedicato ai bambini e alle bambine con diverse abilità è pensato per poter organizzare al meglio la loro piena inclusione nelle attività estive - ha sottolineato l’assessore Marilù Chiofalo - misure come questa consolidano la cura sviluppata in questi anni perché il periodo estivo di gioco educativo, organizzato e di qualità diventi una assoluta normalità per ogni bambino e bambina con le sue specialità”.