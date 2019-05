Campi solari: a scuola di sport con il Cus Pisa

Un'estate di sport, cultura e divertimento. A giugno partono i campi solari del Cus Junior, tre mesi dedicati ai bambini dai 4 ai 14 anni che hanno la possibilità di partecipare ai numerosi corsi e percorsi proposti dal settore polidisciplinare del Centro universitario sportivo pisano dedicato ai più piccoli. Sport, natura, avventura, cultura, amicizia, inclusione e divertimento le attività e i valori che permetteranno ai bambini di trascorrere l'intera estate insieme allo staff di istruttori ed operatori del Cus Junior che, grazie ad importanti collaborazioni con enti e musei cittadini, accompagneranno i partecipanti in una serie di percorsi tematici che si svilupperanno parallelamente alle attività sportive.

I campi solari del Cus Junior saranno attivi dall'11 giugno al 13 settembre e si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30 (campo lungo con pranzo) o dalle 8.30 alle 13.30 (campo breve senza pranzo). Con un team di operatori appositamente formato, i campi solari del Cus Junior si rivolgono anche a bambini e ragazzi disabili. Per i nati tra il 2013 e il 2015 sarà attivo il 'Baby camp', programma basato su attività ludico-motorie per il consolidamento degli schemi motori di base accompagnate da laboratori culturali, scientifici e musicali ed escursioni naturalistiche. I campi solari del Cus Junior sono accreditati dal Comune di Pisa e sono inseriti nel progetto 'Educamp' del Coni, il programma nazionale per "sperimentare diverse attività motorie, pre-sportive e sportive con metodologie e strategie di formazione innovative".

Il Cus Pisa è una delle otto società sportive toscane ad aver ottenuto questo 'marchio di qualità' per i campi solari. Gli Educamp Coni sono inseriti nella formula proposta dal Cus Pisa 'Junior camp' (formula base polidisciplinare) rivolta ai bambini tra i 6 e i 14 anni che nel periodo estivo hanno la possibilità di sperimentare diverse abilità motorie e sportive. Durante la settimana verranno proposte ciclicamente tutte le discipline sportive alternate ad escursioni in natura, visite ai musei cittadini (Opera del Duomo e museo di San Matteo), attività di laboratorio (in collaborazione con Palazzo Blu) e di educazione alla pace e alla cittadinanza (in collaborazione con il Cisp Unipi).

Grande novità dei campi solari 2019 sono anche le scuole estive di sport. Per un’intera settimana, i partecipanti potranno orientarsi, o perfezionarsi, nello sport che più li incuriosisce, seguiti da istruttori qualificati. La sede varia in base alla disciplina sportiva scelta: la scuola estiva di atletica leggera sarà svolta al campo scuola Cino Cini e, insieme alla scuola estiva di tennis, al centro Coni di Tirrenia (con formula ConiCus); tutte le altre scuole estive (basket, calcio, volley, ginnastica ritmica, hockey su prato e rugby) si svolgeranno invece negli impianti sportivi del Cus. Tutte le proposte estive troveranno continuità con l’inizio della stagione sportiva, con le proposte 'Gioco sport' e 'Scuole sport'.

Fino al 28 maggio è possibile iscriversi usufruendo dei voucher sconto del Comune di Pisa. Previsti inoltre sconti per tesserati Cus Pisa, dipendenti universitari e Dsu e in caso di due o più fratelli iscritti. Per l'iscrizione è necessario il tesseramento al Cus Pisa e, per i bambini dai 6 anni, il certificato medico per attività sportiva non agonistica in originale. Info e iscrizioni presso la segreteria del Cus Pisa in via Chiarugi, 5