Centri estivi a San Giuliano Terme: progetti entro il 24 maggio

Amministrazione comunale al lavoro a San Giuliano Terme affinchè, nonostante le problematiche legate all'emergenza sanitaria, siano realizzati i campi estivi per i bambini e i ragazzi del territorio.

Così Lara Ceccarelli e Roberta Paolicchi, rispettivamente assessore alle Politiche all'istruzione e alla promozione e gestione delle politiche giovanili, hanno intrapreso un percorso di confronto con le associazioni e le cooperative del territorio.

I soggetti interessati a organizzare i campi estivi sono invitati a inviare agli indirizzi ass.ceccarelli@ comune.sangiulianoterme.pisa. it e ass.paolicchi@comune. sangiulianoterme.pisa.it un pr ogetto informativo rivolto all'amministrazione per l’apertura dei centri estivi che tenga conto delle disposizioni ministeriali esplicitate nelle linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell'emergenza Coronavirus. Questi progetti vanno inviati entro domenica 24 maggio.

"L’amministrazione si rende conto dell’importanza di progettare il futuro della vita sociale dei bambini e dei ragazzi che dal 3 marzo sono stati costretti ad un isolamento sociale senza precedenti - fanno sapere Ceccarelli e Paolicchi - per questo, contestualmente all'apertura delle attività produttive, stiamo pensando come organizzare percorsi educativi di relazione, in condizioni di sicurezza, e che al contempo sostengano i genitori nel conciliare famiglia e lavoro".

"In questi giorni - prosegue l'assessore Ceccarelli - sarà inviato alle famiglie del territorio anche un questionario formulato dalla Conferenza Zonale dell’Educazione e Istruzione della Zona Pisana (Comuni di Calci, Cascina, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano e Vicopisano). L’indagine è volta a rilevare l’interesse a costruire progetti rispondenti ai bisogni e valutare la sostenibilità della risposta da parte dei Comuni della zona".