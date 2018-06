Campi solari: estate all’insegna dello sport e del divertimento con i Vigili del Fuoco

Con l’arrivo dell’estate e la chiusura delle scuole, i campi solari diventano non solo una valida alternativa per far trascorrere ai bambini giornate all’aria aperta divertendosi e magari facendo sport, ma anche un’opportunità che va incontro alle esigenze dei genitori che lavorano. Una proposta versatile è quella offerta dal gruppo sportivo 'Marino Billi e Saverio Masi' dei Vigili del Fuoco di Pisa che organizza campi solari per tutti i bambini e le bambine nati dal 2004 al 2009.

Al mattino sono previste attività sportive: si comincia alle 8.45, anche se i bambini possono arrivare alla base nautica fin dalle 7.45; le attività finiscono alle 12.30, anche se i genitori hanno tempo per riprendere i figli fino alle 13.15; c’è poi la possibilità di lasciare i bambini fino alle 16.30 scegliendo l’opzione delle attività mattutine associate a quelle pomeridiane (quando sono previste attività formative). Per i bambini che si trattengono il pomeriggio, il pranzo è compreso nella quota di partecipazione.

I campi solari, che si svolgono presso la base nautica di Lungarno Guadalongo, 7 a Pisa, sono iniziati il 18 giugno andranno avanti fino al 28 luglio per riprendere dal 20 agosto fino al 7 settembre. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi direttamente alla caserma dei Vigili del Fuoco chiamando il numero 050941912 oppure chiamare Alessandro al numero 3421022582 o ancora Massimo al 338 6032069. Oppure si può andare direttamente alla base nautica dei Vigili del Fuoco il lunedì, mercoledì o venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15 alle 19.30; il sabato solo la mattina dalle 9 alle 12. C’è anche la possibilità di mandare un’email all’indirizzo vvfcanottaggiobilli@gmail.com