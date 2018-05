Campus Cartoon School a Capannoli: ragazzi a lezione di cartoni animati

Dal 25 al 29 giugno 2018 arriva a Capannoli il primo 'Campus nazionale di animazione' all'interno del quale saranno veicolati messaggi di grande rilevanza sociale attraverso la realizzazione di un cartone animato, interamente creato da ragazzi tra i 10 e i 14 anni, insieme a celebri artisti del mondo del cinema d'animazione:

- Mirko Fabbreschi, saggista, autore televisivo e musicale. Ha composto musiche per il cinema, per la pubblicità, per molte trasmissioni televisive per ragazzi delle reti Rai, ha prestato la voce a molti eroi animati mentre con la band dei Raggi Fotonici, di cui è leader, ha scritto e interpretato sigle per celebri cartoons come (tra i tanti) Digimon, Scooby Doo, SuperWings, Fairy Tail, Gumball;

- Laura Salamone, musicista e videomaker. E' tastierista e voce femminile dei Raggi Fotonici con cui ha interpretato alcune tra le sigle tv più celebri degli ultimi 25 anni, da Hello Kitty all'Ape Maia, da Pokoyo a Spirit Riding Free;

- Franco Bianco, vignettista e storico animatore. Da oltre vent'anni è direttore del prestigioso studio di animazione MatitAnimata. Ha lavorato per molte serie televisive delle reti Rai come Lupo Alberto, Rat-Man, Click & Kat, ha realizzato grafica e animazioni per Rai Yo-Yo o lavorato per brand di fama internazionale come Angel Friend's.

Tre artisti, tra i nomi più importanti del panorama nazionale di questo settore, si presteranno per l’unico percorso che vede ragazzi di tutta Italia insieme per una settimana con l’intento di produrre un vero e proprio cartone animato. I ragazzi faranno squadra per realizzare un film animato che abbia come obiettivo la divulgazione del messaggio del 'dono' e l'importanza del suo valore sociale. Ma vivranno anche una settimana di totale immersione nel mondo dei cartoni animati, del cinema, dei videogames e della creatività attraverso giochi tematici, laboratori, cineforum, visite guidate e specifiche attività coordinate da esperti.

Durante la settimana del Campus, la sede dell'Aviosuperfice di Capannoli sarà trasformata in un polo creativo dotato di veri e propri studi di registrazione musicale, sale di doppiaggio e studi di animazione. Qui i ragazzi ogni giorno vestiranno i panni di professionisti in ambito di sceneggiatura, disegno, animazione, doppiaggio, rumoristica, sonorizzazione e composizione musicale. I partecipanti analizzeranno e utilizzeranno un linguaggio a loro caro, quello dell'animazione, e diverranno soggetti attivi (e non più passivi) di questo stesso linguaggio.