Canapisa: Forza Italia lancia la raccolta firme per il no

Il coordinamento provinciale di Forza Italia, con il gruppo di Forza Italia Giovani, ha organizzato un volantinaggio ed una raccolta firme per domani, sabato 21 aprile, dalle ore 10 presso il mercato di via Paparelli, per dire ribadire la propria contrarietà alla manifestazione Canapisa.

"Da diversi anni - ha detto la coordinatrice provinciale Raffaella Bonsangue - anche con interrogazioni parlamentari, ci battiamo per evitare che questa manifestazione si tenga per le vie della nostra città. Da parte degli organizzatori è stata nuovamente richiesta, alle autorità competenti, e, purtroppo, ottenuta, l'autorizzazione per l’edizione 2018 di Canapisa in programma il 19 maggio. Alla manifestazione potrebbero assistere increduli turisti, famiglie, bambini ed operatori economici. Tali eventi arrecano un grave danno d'immagine ed economico per la città, oltre a disagi per la pubblica circolazione".

"Pisa e i pisani - ha ribadino Bonsangue - non meritano Canapisa! L'occasione sarà utile per illustrare dettagliatamente ai cittadini le proposte relative al rilancio della città, per la crescita, la sicurezza, le famiglie e l'occupazione. I cittadini potranno, inoltre, contattarci tramite la mail provinciale@forzaitaliapisa.it, la pagina facebook 'Forza Italia Pisa Coordinamento Provinciale' o trovarci presso il comitato elettorale, su Lungarno Gambacorti 16, a Pisa".